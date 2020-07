Gp Stiria, vince Hamilton davanti a Bottas e Verstappen (Di domenica 12 luglio 2020) SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il Gp di Stria, seconda prova del mondiale di F.1, precedendo sul traguardo del circuito di Spielberg il compagno di squadra Valtteri Bottas. Prima vittoria stagionale per il britannico che, dopo la pole position in una qualifica bagnata, domina nella gara domenicale e contribuisce alla doppietta Mercedes grazie a Bottas. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen che vince il duello interno con Alexander Albon, quarto al traguardo. Quinto posto per Lando Norris con la McLaren, poi sesto Sergio Perez e settimo Lance Stroll con le Racing Point; quindi Daniel Ricciardo con la Renault e Carlos Sainz, autore del giro più veloce con l'altra McLaren. A chiudere la Top10 la Alpha Tauri del russo Daniil Kvyat. Doppio ritiro, ... Leggi su iltempo

Live F1 - GP Stiria diretta : vince Hamilton su Bottas. Ferrari ritirate. Leclerc : 'Chiedo scusa a Vettel' Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. - Charles ...

Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. - Charles ... F.1 - GP Stiria - Doppietta Mercedes - vince Hamilton Doppietta della Mercedes nel Gran Premio della Stiria , seconda prova del Mondiale di Formula 1 2020. Lewis Hamilton ha vinto partendo dalla pole position, sfruttando il suo grande ritmo per gestire la corsa fino alla bandiera a scacchi. A completare ...

della nel Gran Premio della , seconda prova del Mondiale di Formula 1 2020. Lewis ha vinto partendo dalla pole position, sfruttando il suo grande ritmo per gestire la corsa fino alla bandiera a scacchi. A completare ... Gp Stiria - vince Hamilton davanti a Bottas e Verstappen SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il Gp di Stria, seconda prova del mondiale di F.1, precedendo sul traguardo del circuito di Spielberg il compagno di squadra Valtteri Bottas. Prima vittoria stagionale per il britannico ...

