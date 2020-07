GP Stiria, Vettel furioso con Leclerc: "Mi ha attaccato senza avere spazio" (Di domenica 12 luglio 2020) SPIELBERG - "Mi trovavo in lotta con altre due macchine in curva 3, Leclerc ha preso la traiettoria interna e io ho cercato di chiudere lo spazio normalmente. Non mi aspettavo provasse qualcosa lì: ... Leggi su corrieredellosport

