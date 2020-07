Gp Stiria, Verstappen: “Ho dato tutto, ma siamo troppo lenti” (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo la delusione nel primo gp stagionale, quest’oggi il pilota olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha conquistato il primo podio dell’anno classificandosi terzo e cedendo la seconda posizione a Bottas soltanto nel finale a causa dell’usura delle gomme. A fine gara ha ammesso che occorre lavorare per stare vicini alle Mercedes: “Ci ho provato, ma siamo un pochino troppo lenti, purtroppo. Ho dato il massimo per stare con le Mercedes, ma non è abbastanza. Il gap con i piloti dietro era enorme, ero impressionato. Abbiamo del lavoro da fare. Passare dallo zero della settimana scirsa al podio di oggi è una cisa positiva, ma io penso come una squadra che vuole vincere e noi vogliamo lottare per il campionato. Se si vuole vincere il titolo, si devono.vincere tante ... Leggi su sport.periodicodaily

