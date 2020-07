GP Stiria, Leclerc e Vettel si ritirano: disastro Ferrari dopo il contatto al primo giro (Di domenica 12 luglio 2020) E’ psicodramma Ferrari in Austria. dopo appena un giro del GP di Stiria le due vetture di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, partite dalla pancia del gruppo, vanno a contatto e si danneggiano a vicenda. Sebastian Vettel paga per primo le conseguenze: ala rotta e fondo danneggiato, arriva subito il ritiro. Ma dopo aver provato a continuare, anche Charles Leclerc si accorge di girare in tempi troppo alti a causa dei danni alla sua monoposto e si ritira anche il monegasco. Clamoroso quanto accaduto a Spielberg, è sprofondo rosso. Leggi su sportface

