GP Stiria, Grosjean sotto investigazione per lavori in parco chiuso (Di domenica 12 luglio 2020) Rischio penalità per Romain Grosjean. Il pilota della Haas è sotto investigazione con l’accusa, nei confronti del suo team, di aver lavorato alla vettura del francese in regime di parco chiuso, modificando dunque qualcosa rispetto alle sfortunate qualifiche di sabato in cui Grosjean non è riuscito nemmeno a disputare un giro in Q1, finendo subito sulla ghiaia e piazzandosi in ultima casella. In griglia sarà però diciannovesimo dopo la penalità inflitta a Giovinazzi, ma se dovesse essere penalizzato a sua volta di cinque posizioni, sarebbe lui a sua volta a partire ultimo. Leggi su sportface

Formula 1 – Novità in griglia nel Gp della Stiria : Giovinazzi penalizzato di 5 posizioni - Grosjean parte dai box La griglia di partenza del Gp della Stiria cambia poco prima dell’inizio del della corsa. Le due novità riguardano le posizioni in coda al gruppo. Antonio Giovinazzi ha infatti dovuto sostituire il cambio sulla sua Alfa Romeo e ...

Romain Grosjean inizierà il suo Gran Premio di Stiria dalla pit-lane. Il comunicato atteso dalla FIA dopo aver convocato il pilota nelle scorse ore è arrivato: i meccanici della Haas avevano lavorato ...

LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: via alle 15.10, la Ferrari crede nella rimonta!

14.00 Antonio Giovinazzi partirà dall’ultima posizione per aver sostituito il cambio della sua Alfa Romeo. 16.44 GUIZZO DI VERSTAPPEN! 1’20?489, 0.160 su Hamilton grazie ad un grande ultimo settore. M ...

