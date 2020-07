GP Stiria, Bottas: “Sono ancora in testa al Mondiale, mica male” (Di domenica 12 luglio 2020) “Come valuto questo inizio di campionato? Non male e ora guardiamo alla prossima settimana con ottimismo”. Vittoria domenica scorsa e secondo posto quest’oggi al Gran Premio di Stiria: Valtteri Bottas mantiene così la leadership del Mondiale piloti. “Hamilton partendo dalla pole position ha controllato la gara e non è successo più di tanto rispetto allo scorso weekend – ha spiegato Bottas nel post gara -. Io dovevo soltanto limitare i danni, ho recuperato le posizioni e sono arrivato secondo”. “La battaglia con Verstappen? Pensavo di avere un passo migliore e sono riuscito a dimostrarlo con il sorpasso: è stata una battaglia divertente”, ha concluso Bottas. Leggi su sportface

Live F1 - GP Stiria diretta : vince Hamilton su Bottas. Ferrari ritirate. Leclerc : 'Chiedo scusa a Vettel' Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. - Charles ...

Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. - Charles ... F1 - Hamilton conquista il GP di Stiria. Bottas e Verstappen a podio Il Re nero trionfa in un tramonto rosso come sfondo. Questa varietà cromatica contraddistingue il GP di Stiria. Lewis Hamilton cancella la prestazione negativa dello scorso week end e conquista la vittoria sul Red Bull Ring. Il sei volte ...

Il Re nero trionfa in un tramonto rosso come sfondo. Questa varietà cromatica contraddistingue il GP di Lewis cancella la prestazione negativa dello scorso week end e la vittoria sul Red Bull Ring. Il sei volte ... Carrarmato Hamilton in Stiria - Bottas completa il dominio Mercedes : che disastro invece per la Ferrari Un dominio assoluto, una vittoria mai in discussione che certifica la grandezza di Lewis Hamilton. Il britannico vince la sua prima gara in stagione, lo fa in maniera perentoria senza lasciare scampo ai propri rivali, dominando dal primo giro ...

