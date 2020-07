Gol Schone | punizione capolavoro del centrocampista del Genoa contro la SPAL | che cLasse! VIDEO

Gol Schone, punizione capolavoro del centrocampista del Genoa contro la SPAL: che (c)Lasse! [VIDEO] (Di domenica 12 luglio 2020) Si sta giocando una sfida salvezza importantissima: Genoa-SPAL. Grifone sul doppio vantaggio grazie ai gol di Pandev e Schone. Splendida, in particolare, la seconda rete. Il centrocampista danese ha pennellato un perfetto calcio di punizione dal limite dell’area. Seconda rete in campionato per Schone, entrambe su calcio piazzato. Uno specialista. In basso il VIDEO del gol. L'articolo Gol Schone, punizione capolavoro del centrocampista del Genoa contro la SPAL: che (c)Lasse! VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Genoa-Spal 2-0 : gol su punizione meraviglioso di Schone (VIDEO) Il video del gol siglato da Lasse Schone, realizzato su calcio di punizione al 53′ e valso il 2-0 del suo Genoa contro la Spal. Il centrocampista danese ha generato una rete importantissima in ottica salvezza, mettendo al sicuro il risultato ...

GenoaCFC : 8' st: GOOOOOLLLLLLLL!!!!! #Pandev conquista una punizione da ottima posizione. Sulla palla va #Schone che con un c… - sportface2016 : #GenoaSpal 2-0: il video del #gol su punizione di #Schone - falljngswift : Schone ha fatto veramente un bel gol - Gamma969 : RT @GenoaCFC: 8' st: GOOOOOLLLLLLLL!!!!! #Pandev conquista una punizione da ottima posizione. Sulla palla va #Schone che con un colpo da ap… - ItalianSerieA : RT @GenoaCFC: 8' st: GOOOOOLLLLLLLL!!!!! #Pandev conquista una punizione da ottima posizione. Sulla palla va #Schone che con un colpo da ap… -