Gli italiani contro gli stadi vuoti: "Riapriteli" (Di domenica 12 luglio 2020) Il nostro sondaggio: il 67% vuole tornare sugli spalti. Per il 58% meglio sospendere le competizioni che giocare senza pubblico. . Leggi su quotidiano

matteosalvinimi : Gli unici liberi di fare e disfare in Italia in questo momento sono i clandestini che continuano a sbarcare. STOP.… - sbonaccini : Se dici prima gli italiani e’ evidente che quelli come te, quando avrai bisogno di loro, gireranno le spalle. E’ il… - matteosalvinimi : Con tutti i problemi che gli Italiani stanno affrontando, non è normale che la priorità del governo sia di allungar… - miconsentatwitt : RT @claudiocerasa: Prima gli anti italiani! - vaniacavi : RT @AScarfogliero: BUONGIORNO E BUONA DOMENICA A TUTTI GLI ????ITALIANI E LE ITALIANE???? ?????????????????????????????????????????????????? VERRÀ DUNQUE CONSENTITO DI… -