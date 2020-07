Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: l’ex Francesca senza parole (Di domenica 12 luglio 2020) La love story tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi ha lasciato tutti senza parole. Anche Francesca Kirchmair, l’attrice e produttrice austriaca che ha fatto coppia fissa con l’attore romano per circa tre anni. Per un periodo i due hanno convissuto pure a Los Angeles ma la relazione è stata poi troncata lo scorso autunno. … L'articolo Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: l’ex Francesca senza parole proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

