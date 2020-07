Giudice Sportivo Serie A: un turno di squalifica a Cuadrado (Di domenica 12 luglio 2020) Juan Cuadrado è stato squalificato dal Giudice Sportivo di Serie A per una giornata: salterà la partita con il Sassuolo Il Giudice Sportivo di Serie A ha comminato una squalifica per un giornata nei confronti di Juan Cuadrado. L’esterno della Juventus, già diffidato, è stato ammonito nel match dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta: niente Sassuolo per lui. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

