Gissi (Cisl Scuola) su Domande per Concorso Straordinario: Fretta Inspiegabile (Di domenica 12 luglio 2020) "Che Fretta c'era per questo Concorso?". Questa la questione di Maddalena Gissi, segretaria della Cisl Scuola, in merito alle Domande per il Concorso Straordinario. Dopo la modifica apparsa sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 10 luglio, Gissi esprime il suo parere sulle Domande per il Concorso Straordinario: "Una Fretta di cui non si comprende la ragione, considerato che la possibilità di svolgere la procedura concorsuale in tempo utile per settembre è venuta meno da tempo". "Non vi era alcun motivo per sovrapporre ulteriori scadenze e incombenze a carico di una categoria di docenti che ne ha già ...

Supplenze - Gissi (Cisl) Approva Uso Laureandi "Affidare ai Laureandi in scienze della formazione primaria, in caso di esaurimento delle normali graduatorie, attività di supplenza nella scuola primaria e dell'infanzia è una scelta che già oggi viene molto spesso ...

"Affidare ai in scienze della formazione primaria, in caso di esaurimento delle normali graduatorie, attività di supplenza nella scuola primaria e dell'infanzia è una scelta che già oggi viene molto spesso ... Cattedre vacanti - Gissi (Cisl scuola) : «Abbiamo superato il limite : arriva una carica di 200 mila supplenti» Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Nell'anno scolastico 2020-2021, quello della non facile ripartenza e della convivenza con il Coronavirus, saranno 85.150 le Cattedre vacanti. A sollevare il problema è stata la Cisl ...

