Genoa-Spal 2-0, Nicola si riprende Marassi (Di domenica 12 luglio 2020) Nel segno dell’esperienza: questa potrebbe essere la definizione perfetta per la partita tra Genoa e Spal, snodo decisivo nella corsa salvezza. I goal dei veterani Pandev e Schone regalano tre punti fondamentali ai padroni di casa, che fanno un balzo importante in classifica in attesa della partita del Lecce. Gli uomini di Di Biagio, pur volenterosi fino alla metà del secondo tempo, si sono dimostrati molto sterili davanti e ormai con la testa alla retrocessione. Ma veniamo alla cronaca del match. Primo tempo E’ un Genoa a trazione anteriore quello si presenta alla sfida con i ferraresi: Pandev. Iago Falquè e Pinamonti tutti dal primo minuto. Chiaro l’intento di aggredire subito la sfida per indirizzarla sui giusti binari. La Spal risponde col solito Petagna e con Floccari (per ... Leggi su sport.periodicodaily

