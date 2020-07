Genoa, Nicola: «Avrei pagato per essere dove siamo» – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Davide Nicola ha analizzato la vittoria ottenuta contro la Spal: le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa – VIDEO Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Spal. «Le prossime partite sono molto importanti, perché ci danno la possibilità di conquistare qualcosa di altrettanto importante. In gare come questa di oggi, di scontato non c’è nulla. Stiamo ritrovando la nostra identità, e il gioco che ci fa trovare la possibilità di raggiungere risultati importanti. Avrei pagato per essere dove siamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

