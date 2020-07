Gattuso: “Quando creiamo bisogna buttarla dentro. Sfidare il Milan emozione fortissima” (Di lunedì 13 luglio 2020) Intervenuto nel post gara di Napoli-Milan, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha commentato il 2-2 finale contro i rossoneri, in una sfida ricca di emozioni. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Io mi devo arrabbiare con i miei giocatori, perché quando creiamo così tanto poi bisogna buttarla dentro e invece facciamo fatica. La partita contro il Milan? Le emozioni erano forti, è la prima volta che ho incontrato una squadra che mi ha fatto diventare uomo, così come mi ha fatto diventare un giocatore importante. Rigore? Per giocare a calcio le mani sono importanti, non posso pensare che un giocatore debba giocare con le mani dietro la schiena, è un altro sport. Lo dicono i numeri. bisogna rivedere questa ... Leggi su alfredopedulla

