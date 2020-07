Francia, concerto con 5000 persone senza mascherina e distanza al confine con l’Italia: “E’ una festa, è estate” [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) Fa discutere il concerto che ieri ha popolato le strade di Nizza: l’artista The Avener ha aperto il ballo dei festeggiamenti, inizialmente previsto per il 03 luglio e poi rinviato all’11. Dalle immagini è possibile osservare una folla che balla, con persone molto vicine tra loro. “E’ una festa, è estate“, spiega uno spettatore che afferma di aver già avuto il Covid-19. “Logicamente dovremmo averla mascherine”, asserisce un altro ragazzo, “siamo venuti con degli amici, ci conosciamo da molto tempo, corriamo meno rischi così”. Come richiesto dalla legge, il numero di persone presenti è stato limitato a 5000. Durante la fase organizzativa, secondo un funzionario comunale di Nizza, la prefettura non ha richiesto ... Leggi su meteoweb.eu

