Francesco contro il "Sultano": "Grande dolore per Santa Sofia" (Di domenica 12 luglio 2020) Francesco Boezi Papa Francesco prende posizione sulla conversione a moschea della Basilica di Santa Sofia. Bergoglio sceglie la "Giornata del mare" per dire la sua A papa Francesco non è sfuggita la riconversione di Santa Sofia a moschea: il pontefice argentino, durante l'Angelus odierno, si è definito "molto addolorato". Jorge Mario Bergoglio ha scelto la prima occasione utile per prendere posizione. Oggi è anche la "Giornata del mare", ma il Santo Padre, invece che parlare di gestione di fenomeni migratori, ha posto un accento su quanto sta accadendo in Turchia. La decisione del Consiglio di Stato turco non è passata inosservata in Vaticano. Quelle del vescovo di Roma sono state parole tanto brevi quanto dirette: "L'idea del ... Leggi su ilgiornale

TommyBrain : SCOOP! Francesco Toscano tuona contro Romano Prodi: +Ha ancora il coraggio di parlare?+. Sentite...' - IacobellisT : SCOOP! Francesco Toscano tuona contro Romano Prodi: +Ha ancora il coraggio di parlare?+. Sentite...' - Francesco_Punk : @SimoneAvsim Infatti secondo me Bentancur è stato eccessivamente massacrato per il suo coinvolgimento nei gol dell'… - ACmcoppola : @MaurilioVitto @emmabonino @Paolosantagata5 @NpwjPress @Pontifex_it Aspettiamo! Cmq,per me Papa Francesco non si di… - Francesco__78 : @Yi_Benevolence >> che hanno messo in tutte le posizioni. Sono decenni che si appropriano di ruoli chiave. Per ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco contro Papa Francesco contro il nepotismo, ci sono governi che coprono la corruzione dei parenti Il Messaggero Francesco contro il Sultano: "Grande dolore per Santa Sofia"

A papa Francesco non è sfuggita la riconversione di Santa Sofia a moschea: il pontefice argentino, durante l'Angelus odierno, si è definito "molto addolorato". Jorge Mario Bergoglio ha scelto la prima ...

Spal, Di Biagio: 'Reca dal 1', Di Francesco sta meglio'

Commenta per primo Il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa, ha parlato anche delle condizioni di Reca e Di Francesco: "Reca quando ...

A papa Francesco non è sfuggita la riconversione di Santa Sofia a moschea: il pontefice argentino, durante l'Angelus odierno, si è definito "molto addolorato". Jorge Mario Bergoglio ha scelto la prima ...Commenta per primo Il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa, ha parlato anche delle condizioni di Reca e Di Francesco: "Reca quando ...