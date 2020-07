FOTO - Terrone, coleroso e tumorato: lady Immobile posta gli insulti choc via social (Di domenica 12 luglio 2020) Tra i principali imputati nella debacle della Lazio - con il ko col Sassuolo, terza sconfitta consecutiva - è finito l'attaccante Ciro Immobile. Vergognosi gli insulti ricevuti via social dal capocannoniere della Serie A. Leggi su tuttonapoli

MilleSud : @robertabg72 @vfeltri Certo?? Ma capirai che noi napoletani non ne possiamo più di insulti razzisti - tuttonapoli : FOTO - Terrone, coleroso e tumorato: lady Immobile posta gli insulti choc via social - galant41 : @matteosalvinimi Anche su una foto di un padre con la figlia fate polemiche? Detto da un terrone, parola mia, state… - VisitCelano : Un'oretta fa era così. Castello di Celano. ?? Foto di Vanessa Di Luigi #12luglio #Terrone @Italia @Italia_jpn… - GastoneMappini : RT @Gio_Eh_niente: Eh niente, @jacopo_iacoboni il cojone non si smentisce mai. I fatti: tifoso a Gasperini: questa volta ve la giocate o… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Terrone Foto TN - Risposta “dolce” al “terrone” degli atalantini Tutto Napoli FOTO - Terrone, coleroso e tumorato: lady Immobile posta gli insulti choc via social

Vergognosi gli insulti ricevuti via social dal capocannoniere della Serie A. "Coleroso, terrone, tumorato": a mostrare le tristi offese la moglie dell'attaccante Jessica Malena, con una Instagram ...

Foto TN - Risposta “dolce” al “terrone” degli atalantini

Soffice e goloso il famoso dolce partenopeo con una contaminazione ancora più “terrona” è una risposta semplice e soprattutto dolce per le parole del dirigente della squadra orobica che ha dato del ...

Vergognosi gli insulti ricevuti via social dal capocannoniere della Serie A. "Coleroso, terrone, tumorato": a mostrare le tristi offese la moglie dell'attaccante Jessica Malena, con una Instagram ...Soffice e goloso il famoso dolce partenopeo con una contaminazione ancora più “terrona” è una risposta semplice e soprattutto dolce per le parole del dirigente della squadra orobica che ha dato del ...