"Forzatura inaccettabile della Costituzione". Il Cav denuncia la vergogna di Conte: parole pesantissime, premier allo sbando (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo le mani tese, le aperture sul Mes e le disponibilità a collaborare in un momento drammatico come questo, ora arrivano parole pesantissime di Silvio Berlusconi contro Giuseppe Conte. Nel mirino la proroga dello Stato d'emergenza per coronavirus fino al termine dell'anno. Il fatto di adottare "mezzi straordinari, adeguati alla gravità" del Contesto, non può diventare "un pretesto per una sostanziale sospensione di alcune fondamentali garanzie costituzionali". Così il leader di Forza Italia in una lettera pubblicata su La Stampa. Dunque, Berlusconi chiede "un chiaro e trasparente controllo del Parlamento sulle decisioni dell'esecutivo". Il Cav sottolinea come fino ad oggi Conte "ha scelto di evitare passaggi parlamentari, con il ricorso ... Leggi su liberoquotidiano

ROMA (ITALPRESS) – “Non saremo certo noi a sottovalutare la gravità dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero negli ultimi mesi. Un’emergenza tutt’altro che risolta e c ...

