Formula 1, Vettel punta il dito contro Leclerc: “non c’era spazio lì, non pensavo che ci provasse” (Di domenica 12 luglio 2020) E’ finito dopo poche curve il Gran Premio di Stiria per la Ferrari, lo scontro tra Vettel e Leclerc ha costretto entrambi i piloti al ritiro, mandando su tutte le furie il muretto guidato da Mattia Binotto. Una delusione enorme per il pilota tedesco, apparso alquanto rabbuiato ai microfoni di Sky Sport: “ero in lotta con altre due macchine, ero alla curva 3 e lui ha preso la traiettoria interna. Io ho cercato di chiudere, non mi aspettavo che provasse qualcosa lì. Io non avrei potuto fare nulla per evitarlo, cercavo di guidare in modo conservativo per posizionare la mia macchina per il rettilineo, ma ho capito che la macchina era danneggiata. Non c’era spazio lì, non avrebbe dovuto entrare. Non avremo risposte sul passo gara, la macchina dava buone sensazioni venerdì, andava ... Leggi su sportfair

Eurosport_IT : ?????? - GP Stiria: SUBITO FUORI LECLERC E VETTEL! DISASTRO FERRARI AL PRIMO GIRO: alla curva 2 Leclerc tocca Vettel!… - SkySportF1 : Vettel chiacchiera con Mateschitz (Red Bull) prima del GP di Stiria. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - SkySportF1 : Sebastian Vettel fuori dal Q3! (?? #Q2) Il LIVE ? - sblvrg : io non ci credo che state dando la colpa a lui. evidentemente non capite un cazzo di formula uno. #Vettel - sportface2016 : #F1, le parole di #Vettel dopo il disastro al via #Ferrari #StiriaGP -