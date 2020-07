Formula 1 – Novità in griglia nel Gp della Stiria: Giovinazzi penalizzato di 5 posizioni, Grosjean parte dai box (Di domenica 12 luglio 2020) La griglia di partenza del Gp della Stiria cambia poco prima dell’inizio del della corsa. Le due novità riguardano le posizioni in coda al gruppo. Antonio Giovinazzi ha infatti dovuto sostituire il cambio sulla sua Alfa Romeo e dunque è stato retrocesso di 5 posizioni sulla griglia di partenza: era penultimo e partirà ultimo. Penalità anche per Romain Grosjean che dovrà partire dai box per aver violato la regola che impone ai team di non lavorare sulla monoposto in regime di parco chiuso. Il francese era già ultimo, dunque non retrocederà di alcuna posizione.L'articolo Formula 1 – Novità in ... Leggi su sportfair

