Formula 1, Leclerc fa autocritica: “sono deluso di me stesso, ho buttato via tutto il lavoro della Ferrari” (Di domenica 12 luglio 2020) Nessun alibi, Charles Leclerc si è addossato la completa responsabilità dell’incidente avvenuto con Vettel subito dopo il via del GP di Stiria, costato il ritiro ad entrambi i piloti della Ferrari. Peter Fox/Getty ImagesParole durissime nei confronti di se stesso da parte del monegasco, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel parco chiuso: “mi sono scusato, quando uno sbaglia deve scusarsi. Io sono onesto, non sono stato bravo, non trovo altre parole. Sono deluso di me stesso, non volevo perdere opportunità ma oggi l’ho sprecata. Era difficile fare grandi punti oggi, ma è tutta colpa mia. Mi spiace moltissimo per il team, avevano lavorato molto per gli aggiornamenti, ma ho buttato via tutto io. Non ci sono scuse, ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : ?? Pole da record di @LewisHamilton! Miglior risultato in carriera per @Carlossainz55 e @GeorgeRussell63 ? Male le F… - Eurosport_IT : ?????? - GP Stiria: SUBITO FUORI LECLERC E VETTEL! DISASTRO FERRARI AL PRIMO GIRO: alla curva 2 Leclerc tocca Vettel!… - LegaSalvini : FORMULA 1, LECLERC: «SONO CONTRO IL RAZZISMO, MA NON MI METTO IN GINOCCHIO» - SvSport1 : Formula 1. In Stiria Leclerc la combina grossa: errore del monegasco, le Ferrari fuori gara dopo un giro - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | #Leclerc si prende la responsabilità dell'incidente con #Vettel #AustrianGP -