Formia, affonda una barca al largo: salvi i giovani a bordo e recuperato il mezzo (Di domenica 12 luglio 2020) E’ stata recuperata una barca al largo di Formia, che stava affondando con a bordo quatto ragazzi della Campania. Il mezzo stava affondando nel tratto della Pineta di Vindicio, dove solo l’intervento della Guardia Costiera di Formia e Gaeta – con l’apporto successivo di una ditta locale – è riuscita a trarre in salvo i giovani e far recuperare il natante in avaria. La segnalazione della barca in procinto di affondare è arrivata nel pomeriggio di oggi alla Guardia Costiera, allertata tramite il 1530 per le emergenze in mare. Gli agenti si sono mobilitati subito verso il natante di cinque metri, mentre un’altra imbarcazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

