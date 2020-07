Formazioni ufficiali Siviglia-Mallorca, Liga 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Siviglia-Mallorca, sfida valida per la 36° giornata della Liga 2019/2020. La banda di Lopetegui occupa attualmente la quarta posizione con sei punti di vantaggio sull’ottimo Villareal. Ad attendere i biancorossi ci sono gli isolani che sono terzultimi con tre punti di ritardo sull’Alaves. Appuntamento alle ore 22.00 di domenica 12 luglio, di seguito gli undici di partenza. Formazioni ufficiali Siviglia: IN ATTESA Mallorca: IN ATTESA Leggi su sportface

Bournemouth-Leicester (domenica - ore 20 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici Dopo le vittorie di West Ham e Watford il Bournemouth di Eddie Howe ha un piede nella fossa. La salvezza è distante almeno sei punti e alla fine mancano solo quattro giornate. Il calendario poi sembra durissimo e non ci sono scontri diretti. ...

Dopo le vittorie di West Ham e Watford il Bournemouth di Eddie Howe ha un piede nella fossa. La salvezza è distante almeno sei punti e alla fine mancano solo quattro giornate. Il calendario poi sembra durissimo e non ci sono scontri diretti. ... Cagliari-Lecce (12 luglio ore 19 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici Dopo il gol di Caicedo sembrava un’altra serata difficile per il Lecce, che invece approfittando del periodo opaco della Lazio ha prima pareggiato con Babacar, poi sbagliato un rigore con Mancosu, quindi trovato il gol della vittoria di ...

Dopo il gol di Caicedo sembrava un’altra serata difficile per il Lecce, che invece approfittando del periodo opaco della Lazio ha prima pareggiato con Babacar, poi sbagliato un rigore con Mancosu, quindi trovato il gol della vittoria di ... Cagliari-Lecce - le formazioni ufficiali Sono state rese note le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce. Fischio d’inizio alle ore 19.30. Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukievicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All.: ...

zazoomblog : Fiorentina-Hellas Verona le formazioni ufficiali - #Fiorentina-Hellas #Verona #formazioni - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, 32esima giornata ???? #CagliariLecce: le formazioni ufficiali! ?? #SportMediaset - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, 32esima giornata ???? #UdineseSampdoria: le formazioni ufficiali! ?? #SportMediaset - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, 32esima giornata ???? #FiorentinaVerona: le formazioni ufficiali! ?? #SportMediaset - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, 32esima giornata ???? #ParmaBologna: le formazioni ufficiali! ?? #SportMediaset -