Formazioni ufficiali Napoli-Milan: fuori Milik e Politano (Di domenica 12 luglio 2020) Formazioni ufficiali Napoli-Milan – L’ultima gara di questa domenica, la penultima della 32ª giornata di Serie A. Il posticipo delle 21.45 si gioca al San Paolo: Gattuso affronta il suo passato e da allenatore del Napoli ospita il Milan, con cui da calciatore ha condiviso tante soddisfazioni. Entrambe le squadre vengono da una vittoria: gli azzurri hanno sbancato Genova (sponda rossoblu) nell’ultimo turno, mentre i rossoneri si sono resi protagonisti di una pazza rimonta contro la Juve. Queste le scelte definitive dei due tecnici. Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Formazioni ufficiali #NapoliMilan: fuori Milik e Politano - - ContropiedeA : Napoli-Milan: le formazioni ufficiali - - sportli26181512 : Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Paquetà titolare, torna Calhanoglu: Di seguito le formazioni ufficiali di Na… - sportli26181512 : Napoli-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Gennaro Gattuso sfida il suo passato per tene… - SOSFanta : ?? #NapoliMilan, le formazioni ufficiali: gioca Lobotka! Dentro Callejon e Paquetá Le scelte di Gattuso e Pioli ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

L'Udinese ospita la Sampdoria cercando una vittoria che di fatto regalarebbe ai friulani la salvezza anticipata, i blucerchiati però stanno attraversando un ottimo periodo di forma come dimostrano i 6 ...Primo raduno ufficiale della stagione 2020/2021 per la Biscottificio ... In anticipo rispetto alla quasi totalità delle formazioni di Serie A3 Credem Banca, dunque, Porto Viro ha già iniziato la ...