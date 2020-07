Formazioni ufficiali Bournemouth-Leicester, Premier League 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Bournemouth-Leicester, posticipo domenica della 35° giornata di Premier League 2019/2020. I padroni di casa a tre turni dalla conclusione del campionato sono a -6 dal Watford e necessitano dei tre punti. Non sarà facile trovarlo contro il Leicester, attualmente quarto che vuole trovare un successo per tornare al terzo posto e prendere fiato nei confronti di Chelsea e Manchester United, insistentemente alla caccia di un posto in Champions League. Di seguito le scelte di Howe e Rodgers per il match che partirà alle ore 20.00 di domenica 12 luglio. Formazioni ufficiali Bournemouth: Ramsdale, Stacey, Akè, Kelly, ... Leggi su sportface

zazoomnews : Serie A Udinese-Sampdoria ore 19.30: le formazioni ufficiali - #Serie #Udinese-Sampdoria #19.30: - zazoomblog : Serie A 4 gare alle 19:30: tutte le formazioni ufficiali delle sfide - #Serie #19:30: #tutte #formazioni - sscalcionapoli1 : #CagliariLecce, le formazioni ufficiali #SerieATIM - TuttoBolognaWeb : Parma-Bologna, le formazioni ufficiali - - TuttoMercatoWeb : Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali: Saponara dal 1', Joao Pedro ancora titolare -