FORMAZIONI Fiorentina Verona: Kouamé titolare con Ribery (Di domenica 12 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Fiorentina Verona Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Verona, match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/2020. Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Sottil, Kouamé, Ribery.Allenatore: Iachini Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Di Carmine.Allenatore: Juric. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CalcioWeb : Formazioni ufficiali Serie A, le scelte degli allenatori per le gare delle 19.30: sorprese Fiorentina e Parma - - Pall_Gonfiato : #Fiorentina-#Verona, le scelte di #Iachini e #Juric - Fantacalcio : Fiorentina-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: la scelta su Ribery - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali -