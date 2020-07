Football-italia: anche il Milan su Osimhen (Di domenica 12 luglio 2020) Mentre il Napoli attende una risposta di Osimhen per chiudere l’affare che porta avanti oramai da tempo, altre squadre mostrano interesse per il calciatore del Lille e tentano di inserirsi. Questa volta sarebbe il turno del Milan secondo il portale Football-italia. Secondo le fonti di Football italia in Nigeria anche il Milan sta preparando la propria proposta per il Lille per l’attaccante. Il prezzo richiesto è di almeno 50 milioni, ma i rossoneri eventualmente proveranno ad includere alcuni giocatori per ridurre il costo dell’operazione. Ci sarebbe un nuovo intermediario che sta convincendo Osimhen a non avere fretta nel chiudere con il Napoli per attendere eventuali altre ... Leggi su ilnapolista

juve_magazine : RT @calciomercato_m: FOOTBALL ITALIA - Anche il Milan su Victor Osimhen, entro martedì la scelta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOOTBALL ITALIA - Anche il Milan su Victor Osimhen, entro martedì la scelta - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: FOOTBALL ITALIA - Anche il Milan su Victor Osimhen, entro martedì la scelta - roma_magazine : RT @calciomercato_m: FOOTBALL ITALIA - Anche il Milan su Victor Osimhen, entro martedì la scelta - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: FOOTBALL ITALIA - Anche il Milan su Victor Osimhen, entro martedì la scelta -

Ultime Notizie dalla rete : Football italia Football-italia: anche il Milan su Osimhen IlNapolista FOOTBALL ITALIA - Anche il Milan su Victor Osimhen, entro martedì la scelta

12.07 19:00 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Parma-Bologna: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti 12.07 19:00 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Fiorentina-Verona: live report, statistiche, ...

Football Italia - Osimhen, c'è anche il Milan tra le proposte valutate: entro martedì la scelta

Il Milan è entrato in corsa per ingaggiare l'attaccante del Lille Victor Osimhen. A riportare la clamorosa indiscrezione è il portale Football-italia.net. 12.07.2020 19:26 di Redazione Tutto Napoli.n ...

12.07 19:00 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Parma-Bologna: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti 12.07 19:00 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Fiorentina-Verona: live report, statistiche, ...Il Milan è entrato in corsa per ingaggiare l'attaccante del Lille Victor Osimhen. A riportare la clamorosa indiscrezione è il portale Football-italia.net. 12.07.2020 19:26 di Redazione Tutto Napoli.n ...