Fiorentina-Verona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Fiorentina e Hellas Verona si sfidano al Franchi nella serata della 32° giornata di Serie A 2019/2020. Al Franchi gli uomini di Iachini aspettano i gialloblu di Juric che dopo il pareggio con l’Inter vogliono continuare ad inseguire il sogno europeo che attualmente li vede a sei punti dal Milan settimo in classifica. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di domenica 12 luglio, diretta tv in esclusiva su Dazn 1 e streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

