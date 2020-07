Fiorentina-Verona, il vice scaligero Paro: “Dobbiamo continuare a migliorarci” (Di domenica 12 luglio 2020) “Noi e i ragazzi siamo molto dispiaciuti, perché abbiamo fatto una prestazione importante su un campo difficile, contro una squadra di giocatori molto forte”. Queste le Parole di Matteo Paro, vice allenatore dell’Hellas Verona, dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Fiorentina. “Oggi è stata un’altra prova di maturità di questo gruppo, ma è chiaro che rimane il rammarico per aver preso gol all’ultimo secondo, così come era successo con il Sassuolo, peraltro dopo aver avuto tante possibilità di chiudere il match con il secondo gol. I ragazzi però devono comunque essere contenti, perché hanno fatto una prestazione di livello e hanno dato tutto. Andiamo avanti, visto che non c’è molto tempo per ... Leggi su sportface

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 : Cutrone e Chiesa confezionano il pari - si rivede Castrovilli I peggiori Today Igor 5,5: Iachini lo sceglie al posto di Caceres ma non ripaga la fiducia facendosi trovare fuori posizione con il connazionale Dalbert sul gol di Faraoni. Impreciso anche in alcuni ...

Serie A - la Fiorentina riprende il Verona nel recupero. Colpo salvezza della Samp Tra le quattro partite delle 19.30 spicca il Colpo salvezza della Samp doria . Gli uomini di Ranieri espugnano 3-1 la "Dacia Arena" di Udine e si portano a +6 sul terzultimo posto. Nel finale di primo ...

Fiorentina-Verona 1-1 - Castrovilli : "Pareggio meritato - sono felice per Cutrone" Gaetano Castrovilli ha parlato al termine di Fiorentina-Verona 1-1, match della trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. Il centrocampista viola ha esternato la sua soddisfazione per il pareggio raggiunto negli ultimi secondi di partita: ...

