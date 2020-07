Fiorentina-Verona 1-1, i viola sono nel tunnel: l'importante è uscirne indenni (Di domenica 12 luglio 2020) La Fiorentina ha ottenuto un punto, questa è la sola nota positiva da sottolineare della partita contro il Verona. Gli uomini di Juric hanno di fatto imbrigliato i viola fin dalle prime battute, con un Amrabat (futuro gigliato) capace di unire corsa e ordine, regalando poi un assist perfetto per il bel gol di Faraoni. ACF Fiorentina v Hellas Verona - Serie A Una Fiorentina confusionaria, con tante sorprese nell'undici iniziale ma niente di imprevedibile da offrire. La corsa di Chiesa nella... Leggi su 90min

Fiorentina - Cutrone firma il pari al 96' col Verona : 1-1. Punto d’oro. Aspettando Amrabat. Pagelle Fiorentina in afanno nel primo tempo, va sotto per il gol di Faraoni propiziato da una gran giocata di Amrabat. Ribery fuori fase. Nella ripresa viola più incisivi con Chiesa e Cutrone che, proprio su assist di Federico, è riuscito ad ...

Serie A : Samp ok - pari Fiorentina-Verona - Cagliari-Lecce e Parma-Bologna Successo importantissimo in chiave salvezza della Samp a Udine: Udinese- Samp doria finisce 1 a 3. Pareggio senza reti tra Cagliari e Lecce, 0-0,. Il Parma, sotto 2-0 al 93' contro il Bologna, pareggia ...

Fiorentina-Verona 1-1 - Cutrone riacciuffa gli ospiti all'ultimo Dopo una finale pazzesco, con la rete al 97° di Cutrone, la gara tra Fiorentina e Verona termina come da pronostico in parità. Il risultato finale, Fiorentina-Verona 1-1, è decisamente più importante per i padroni di casa, ...

