Fiorentina Verona 0-1 LIVE: inizia la ripresa (Di domenica 12 luglio 2020) Allo Stadio Franchi, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Verona si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Verona 0-1 MOVIOLA 45′ inizia la ripresa – Si gioca 36′ Tiro di Castrovilli – Conclusione potente del centrocampista che termina, però, sopra la traversa 35′ Tiro di Kouamè – Ci prova Kouamé dai 25 metri, palla alta sopra la traversa: è il primo tiro della Fiorentina 18′ GOL Verona – Bellissimo gol ... Leggi su calcionews24

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - acffiorentina : SI COMINCIA AL FRANCHI | ?? Forza Violaaaaaaaa!!!! ?? Fiorentina ?? Verona 0?-0? #ForzaViola ?? #FiorentinaVerona - joaoantoniocoro : RT @acffiorentina: CARTELLINO GIALLO | ?? 51' ammonizione per Igor. Fiorentina ?? Verona 0?-1?? #ForzaViola ?? #FiorentinaVerona - joaoantoniocoro : RT @acffiorentina: 50' CUTRONE | ?? Prende il tempo Cutrone al portiere del Verona che riesce a salvarsi in due tempi sul colpo di testa r… -