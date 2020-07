Fiorentina-Verona 0-0, segui la diretta. Fuori Chiesa e Cutrone (Di domenica 12 luglio 2020) La Fiorentina è relativamente tranquilla, gli otto punti di vantaggio sul Genoa sono un salvagente abbastanza sicuro, certo che oggi contro il Verona , inizio 19,30, farebbe comodo una vittoria prima ... Leggi su lanazione

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - acffiorentina : SI COMINCIA AL FRANCHI | ?? Forza Violaaaaaaaa!!!! ?? Fiorentina ?? Verona 0?-0? #ForzaViola ?? #FiorentinaVerona - tbgsem : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Fiorentina 0-1* Verona *(Faraoni 19‘) #SSFootball - kipur112 : Fiorentina 0-1 Hellas Verona 18' Davide Faraoni -