Fiorentina-Hellas Verona, le formazioni ufficiali (Di domenica 12 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Hellas Verona. Fischio d’inizio alle ore 19.30. Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Sottil, Kouamè, Ribery. All.: Iachini. Hellas Verona (4-4-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Di Carmine. All.: Juric. Foto: Twitter personale L'articolo Fiorentina-Hellas Verona, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Hellas Verona - i convocati di Juric per la sfida con la Fiorentina Ivan Juric , tecnico dell’ Hellas Verona , ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro la Fiorentina . Rientrano tra i convocati Eysseric e Zaccagni, ancora out Borini. Il tecnico degli scaligeri dovrà rinunciare ...

