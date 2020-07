Fiorentina-Hellas Verona, i convocati di Juric: si rivedono Eysseric e Zaccagni, ancora out Borini (Di domenica 12 luglio 2020) Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha comunicato la lista dei convocati in vista del match contro la Fiorentina, in programma oggi alle 19:30. Si rivedono Eysseric e Zaccagni, ancora out Borini. Il tecnico degli scaligeri dovrà fare a meno anche di Dawidowicz, Bocchetti, Pazzini, Udogie e Danzi. Di seguito la lista completa: Silvestri, Veloso, Faraoni, Lovato, Badu, Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Rrahmani, Verre, Lucas, Zaccagni, Gunter, Berardi, Dimarco, Kumbulla, Salcedo, Pessina, Empereur, Amrabat, Lazovic, Radunovic, Adjapong. Leggi su sportface

