Ferrari, le parole di Leclerc, Vettel e Binotto dopo il disastroso Gp di Stiria (Di domenica 12 luglio 2020) Non è stato un secondo Gp in terra austriaca ricco di soddisfazioni per la Ferrari. A differenza della scorsa settimana, Leclerc l'ha combinata grossa tamponando il compagno di squadra Vettel. Una collisione che ha tolto di mezzo i due piloti della Rossa di Maranello. Il pilota tedesco è rientrato lentamente ai box con danni al retrotreno, mentre Charles ha provato a continuare fermandosi ai box per cambiare le gomme e ripartire con pneumatici Hard. I danni al fondo della sua SF1000 erano però troppo ingenti per permettere al monegasco di proseguire la corsa in sicurezza. dopo un ulteriore passaggio, dunque, anche Charles è stato costretto al ritiro.Ora Ungheria. Quando accadono episodi del genere si dice che la cosa migliore sia tornare in pista e in questo senso il calendario ... Leggi su itasportpress

