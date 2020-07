Ferrara, un bambino di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola (Di domenica 12 luglio 2020) Un bambino di 4 anni è morto annegato nel pomeriggio di domenica nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara. Il piccolo si trovava nella struttura insieme alla madre, quando è finito in acqua e le cause di quanto successo sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’elisoccorso: gli operatori hanno tentato di rianimarlo, senza riuscirci. L'articolo Ferrara, un bambino di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ferrara - bambino di 4 anni muore annegato nella piscina di un agriturismo Un bambino di quattro anni è morto annegato nel pomeriggio nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara . Si trovava nella struttura insieme alla madre, quando è finito in acqua e le cause ...

Un di quattro è morto nel pomeriggio di un a Bosco Mesola, in provincia di . Si trovava struttura insieme alla madre, quando è finito in acqua e le cause ... Bambino cade dalla finestra | volo tremendo di 3 piani a Ferrara Terribile incidente in provincia di Ferrara dove un Bambino cade dalla finestra . La mamma, impegnata con altri quattro figlioletti, non si accorge di nulla. Un Bambino cade dalla finestra e si schianta paurosamente al suolo. Lo spaventoso fatto ...

Terribile incidente in provincia di dove un . La mamma, impegnata con altri quattro figlioletti, non si accorge di nulla. Un e si schianta paurosamente al suolo. Lo spaventoso fatto ... Ferrara - bambino di 6 anni precipita dal terzo piano : gravi le condizioni A Ferrara, precisamente a Santa Maria Codifiume, un bambino di appena sei anni si è arrampicato sul davanzale del bagno ed è precipitato al suolo. Sono gravissime le condizioni di un bambino di sei anni che, in provincia di Ferrara, ...

Noovyis : (Ferrara, un bambino di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola) Playhitmusic - - Italia_Notizie : Bambino di quattro anni annega nella piscina di un agriturismo nel Ferrarese - occhio_notizie : Il piccolo si trovava nella struttura con la madre - alexarmuzzi : RT @Corriere: Bambino di quattro anni annega nella piscina di un agriturismo - Corriere : Bambino di quattro anni annega nella piscina di un agriturismo -