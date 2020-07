Ferrara, tragedia in agriturismo: bimbo di 4 anni muore annegato in piscina (Di domenica 12 luglio 2020) Dramma nel pomeriggio di domenica 12 luglio in provincia di Ferrara, un bimbo di soli 4 anni è morto in un tragico incidente in piscina. Il piccolo si trovava in un agriturismo insieme alla sua mamma. Al momento sono in corso verifiche da parte dei carabinieri, per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Pochi giorni fa un caso analogo in provincia di Cuneo, che ha coinvolto un bimbo ancora più piccolo. bimbo di 4 anni muore annegato Il dramma si è consumato in un agriturismo a Bosco Mesola, il bimbo di soli 4 anni si trovava lì insieme alla mamma. Al momento non è chiara la dinamica che ha portato alla tragica morte del ... Leggi su thesocialpost

