Fase 3: Franceschini, ‘superato mezzo mln bonus vacanze’ (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Superato oggi il mezzo milione di bonus vacanze già chiesti e ottenuti. Esattamente ora 500.020, di cui 26.720 già spesi in un hotel, un campeggio, un B&B. Un aiuto concreto a cittadini e imprese turistiche”. Lo scrive in un tweet il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.L'articolo Fase 3: Franceschini, ‘superato mezzo mln bonus vacanze’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Biblioteche e archivi ancora chiusi nella Fase 3 del Coronavirus. Come mai? La Consulta Universitaria per la Storia dell'Arte scrive a Dario Franceschini Con la Fase 3 dell'emergenza Coronavirus si è ...