Fall Guys: ecco la data d’uscita del nuovo esilarante party game (Di domenica 12 luglio 2020) Vi piacciono i party games assurdi e colorati? Si? Allora non potete farvi sfuggire Fall Guys, il nuovo titolo di Devolver Digital ha già una data d’uscita Il Devolver Direct di ieri è stata una vetrina piuttosto interessante per il vastissimo sottobosco del genere videoludico indipendente. Devolver Digital, alla stregua di tante altre software house che in questo periodo hanno organizzato vetrine videoludiche in streaming, ha presentato i suoi prossimi titoli. Tra questi, l’esagerato Shadow Warrior 3 di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Nella stessa occasione si è mostrato anche Fall Guys: Ultimate Knockout un nuovo assurdo party game che ha già una ... Leggi su tuttotek

