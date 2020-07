Fabrizio Corona, festa in casa con degli amici ma è agli arresti domiciliari: blitz dei carabinieri (Di domenica 12 luglio 2020) Non sembrano finire i problemi per Fabrizio Corona. All’una e mezza di sabato notte a Milano, i vicini di casa dell’ex re dei paparazzi hanno inviato una segnalazione alla polizia dopo aver sentito musica ad alto volume proveniente dall’appartamento di Corona, il quale si trova attualmente agli arresti domiciliari. Una volta arrivati i carabinieri, la festa era già finita ma dentro la casa, oltre all’ex agente fotografico, c’erano anche cinque amici, due ragazze e tre ragazzi. Spetterà al tribunale di sorveglianza stabilire se ha violato le regole del regime detentivo deciso per lui a dicembre. Leggi su sportface

