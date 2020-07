F1,iIn Austria domina Hamilton, fuori le Ferrari (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - Le difficoltà per la Ferrari non sono state risolte. Anzi, nel secondo Gp, quello d'Austria Stiria, dal ritorno in pista dopo il lockdown, è andata anche peggio con entrambe le monoposto costrette al ritiro pochi giri dopo la partenza a causa di uno scontro in famiglia. Leclerc ha provato a superare il compagno di scuderia con una manovra troppo azzardata e ha finito per generare un contatto che oggi sembra descrivere al meglio le difficoltà della scuderia di Maranello. In Austria-Stiria è doppietta Mercedes con Hamilton davanti a Bottas. Terzo, invece, Max Verstappen. Leclerc si è assunto subito le colpe dell'accaduto: "Mi sono scusato con Seb, non sono stato bravo, sono deluso. è tutta colpa mia, mi prendo la responsabilità, mi spiace per il team che aveva ... Leggi su agi

