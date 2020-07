F1, GP Stiria: vince Hamilton su Bottas. Ferrari ritirate. Leclerc: 'Chiedo scusa a Vettel' (Di domenica 12 luglio 2020) Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. - Charles ... Leggi su ilgazzettino

GP Stiria - Hamilton vince davanti a Bottas e Verstappen Lewis Hamilton domina il GP di Stiria conquistando l’85esima vittoria della sua straordinaria carriera, a -6 dal record di Michael Schumacher. Il sei volte campione del mondo non saliva sul podio dell’A1 Ring dal 2016, anno della sua ...

Lewis domina il GP di conquistando l’85esima vittoria della sua straordinaria carriera, a -6 dal record di Michael Schumacher. Il sei volte campione del mondo non saliva sul podio dell’A1 Ring dal 2016, anno della sua ... GP Stiria Hamilton vince davanti a Bottas e Verstappen Lewis Hamilton domina il GP di Stiria conquistando l’85esima vittoria della sua straordinaria carriera, a -6 dal record di Michael Schumacher. Il sei volte campione del mondo non saliva sul podio dell’A1 Ring dal 2016, anno della sua ...

Lewis domina il GP di conquistando l’85esima vittoria della sua straordinaria carriera, a -6 dal record di Michael Schumacher. Il sei volte campione del mondo non saliva sul podio dell’A1 Ring dal 2016, anno della sua ... F1 - GP Stiria : vince Hamilton su Bottas. Ferrari ritirate. Leclerc : 'Chiedo scusa a Vettel' Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. - Charles ...

SkySportF1 : GP d'Austria (Stiria) 2020: vince Pourchaire, Piastri ancora leader #SkyMotori #F1 #F3 #AustrianGP - sowmyasofia : GP Stiria, Hamilton vince davanti a Bottas e Verstappen - videomotorsIT : Formula 1, risultato gara Gp della Stiria 2020: vince Hamilton. Classifica e calendario // - CorriereCitta : Gp Stiria, vince Hamilton davanti a Bottas e Verstappen - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Gp di Stiria, vince Hamilton davanti a Bottas: incidente Leclerc-Vettel, Ferrari subito out -