F1, GP Stiria, Austria,: la diretta | LIVE: vittoria di Hamilton, Ferrari fuori (Di domenica 12 luglio 2020) CLICCA QUI per aggiornare la diretta Lewis Hamilton ha vinto il GP di Stiria, seconda prova del Mondiale di F.1 2020. L'inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e l'... Leggi su gazzetta

SkySportF1 : Clamoroso contatto tra le Ferrari al 1° giro IL LIVE ? - SkySportF1 : Hamilton, dominio incontrastato? Ferrari ritirate, che lotta per il podio tra Bottas e Verstappen! L'ordine d'arriv… - SkySportF1 : Vettel: 'Non mi aspettavo manovra Leclerc, è un peccato per la Ferrari' #SkyMotori #AustrianGP #F1 #Formula1 - monica_vecchi : RT @SkySportF1: Hamilton, dominio incontrastato? Ferrari ritirate, che lotta per il podio tra Bottas e Verstappen! L'ordine d'arrivo del GP… - anna_annie12 : Formula 1, GP d'Austria Stiria 2020: vince Hamilton davanti a Bottas e Verstappen | Sky Sport… -

È arrivato davanti a Bottas e Verstappen, mentre le due Ferrari si sono toccate alla terza curva e si sono ritirate Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio della Sti ...