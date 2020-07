F1, GP Stiria, Austria,: la diretta | LIVE: Ferrari ritirate! (Di domenica 12 luglio 2020) CLICCA QUI per aggiornare la diretta Giro 7 - Hamilton guida su Verstappen, Bottas, Sainz, Albon, Ocon, Ricciardo, Gasly, Stroll, Norris LEGGI ANCHE GP Stiria, Hamilton mago della pioggia: pole su ... Leggi su gazzetta

SkySportF1 : Clamoroso contatto tra le Ferrari al 1° giro IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? Pole da record di @LewisHamilton! Miglior risultato in carriera per @Carlossainz55 e @GeorgeRussell63 ? Male le F… - SkySportF1 : GP d'Austria (Stiria) 2020: vince Pourchaire, Piastri ancora leader #SkyMotori #F1 #F3 #AustrianGP - VJ4BET : RT @SkySportF1: Clamoroso contatto tra le Ferrari al 1° giro IL LIVE ? - Etzi2891 : RT @SkySportF1: Clamoroso contatto tra le Ferrari al 1° giro IL LIVE ? -

E’ psicodramma Ferrari in Austria. Dopo appena un giro del GP di Stiria le due vetture di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, partite dalla pancia del gruppo, vanno a contatto e si danneggiano a ...Secondo gran premio di Formula Uno della stagione che si svolge sempre in Austria, ma quest volta nel circuito di Stiria: subito incidente per le Ferrari Dopo la vittoria di Bottas nel primo Gran Prem ...