Estratto di semi di pompelmo per proteggere cuore e digestione (Di domenica 12 luglio 2020) Quando si parla del pompelmo, si chiama in causa uno dei frutti più salutari e gustosi. Discutere dei suoi benefici significa, per forza di cose, chiamare in causa anche l’Estratto dei semi. Ricco di antiossidanti preziosi come la vitamina E, i flavonoidi e i polifenoli, è considerato utile ai fini del miglioramento della salute del cuore. Interessante a tal proposito è uno studio scientifico condotto nel 2008 da un’equipe attiva presso la Lagos State University (Nigeria). Gli esperti in questione, monitorando la situazione di un gruppo di ratti, hanno analizzato gli effetti sulla glicemia dell’Estratto di semi di pompelmo. Gli studiosi si sono altresì concentrati sulle ripercussioni sulla lipidemia. Al follow up di 15 ... Leggi su dilei

elio_benvenuti : RT @ilTascabile: Storia del recupero del riso rosso in Indonesia, tra scienza agronomica, modelli di produzione e conoscenze tradizionali.… - elisabetta_tola : RT @ilTascabile: Storia del recupero del riso rosso in Indonesia, tra scienza agronomica, modelli di produzione e conoscenze tradizionali.… - Stavrogin1977 : RT @ilTascabile: Storia del recupero del riso rosso in Indonesia, tra scienza agronomica, modelli di produzione e conoscenze tradizionali.… - rrapidalucy : RT @ilTascabile: Storia del recupero del riso rosso in Indonesia, tra scienza agronomica, modelli di produzione e conoscenze tradizionali.… - sictwit : RT @ilTascabile: Storia del recupero del riso rosso in Indonesia, tra scienza agronomica, modelli di produzione e conoscenze tradizionali.… -

Ultime Notizie dalla rete : Estratto semi Dai semi di mela olio green e per usi alimentari e cosmetici - Terra & Gusto Agenzia ANSA Ora nasce l'olio di semi di mela, per uso alimentare e cosmetico

Il cuore dell’innovazione è rappresentato dal modo in cui avviene il recupero, attraverso tecnologie innovative quali la CO2 supercritica, che permette di evitare l’impiego di solventi organici potenz ...

Dai semi di mela olio green

(ANSA) - BOLZANO, 08 LUG - Il residuo della lavorazione della mela per usi alimentari è di circa il 20%. I ricercatori del Food Technology Lab al NOI Techpark di Bolzano hanno sperimentato un nuovo ...

Il cuore dell’innovazione è rappresentato dal modo in cui avviene il recupero, attraverso tecnologie innovative quali la CO2 supercritica, che permette di evitare l’impiego di solventi organici potenz ...(ANSA) - BOLZANO, 08 LUG - Il residuo della lavorazione della mela per usi alimentari è di circa il 20%. I ricercatori del Food Technology Lab al NOI Techpark di Bolzano hanno sperimentato un nuovo ...