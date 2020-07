Estensione Stato di Emergenza, Manfredi: Azione Necessaria (Di domenica 12 luglio 2020) Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, interviene durante un incontro del Partito Democratico a Napoli e parla dell’Estensione dello Stato di Emergenza. “La proroga dello Stato di Emergenza? È indispensabile“. Queste le parole di Manfredi. “Dobbiamo garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini al di là di qualsiasi discussione politica. Abbiamo bisogno di interventi rapidi, nel rispetto della Costituzione, per dare risposte alla sicurezza sanitaria del Paese” continua. Il Ministro dell’Università approfondisce anche il tema delle lezioni in presenza: “Gli atenei avranno la necessità di mantenere il canale per le lezioni a distanza per coloro che ... Leggi su youreduaction

Coronavirus : il Giappone e l’estensione dello stato di emergenza Il Governo Giappone se sta valutando un’estensione di un mese dello “ stato di emergenza ” a causa dei contagi da Coronavirus . Leggi anche –> Coronavirus | la Svizzera costringe il Festival di Locarno a saltare l’anno ...

Il Governo se sta valutando un’estensione di un mese “ di ” a causa dei contagi da . Leggi anche –> | la Svizzera costringe il Festival di Locarno a saltare l’anno ... Coronavirus : il Giappone e l’estensione dello stato ti emergenza Il Governo Giapponese sta valutando un’estensione di un mese dello “stato di emergenza” a causa dei contagi da Coronavirus. Leggi anche –> Coronavirus | la Svizzera costringe il Festival di Locarno a saltare l’anno ...

fr4nk18 : @nzingaretti la ridicola pretesa dell’estensione dello stato d’emergenze mi permette di ricordarle che #norimberga… - lellinara : RT @gatasch: Non venitemi a rompere con l'estensione dello stato di emergenza nazionale. Chiaro? - 4everAnnina : RT @Carlo_bis: @Carmen36051956 @4everAnnina @ASSTCremona i quotidiani aspettavano una notizia del genere come la manna dal cielo per suppor… - fineditutto : Ecco un'altro rifornimento di infetti al covid per giustificare l'estensione dello stato di emergenza - gatasch : Non venitemi a rompere con l'estensione dello stato di emergenza nazionale. Chiaro? -