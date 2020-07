Estate stravolta rispetto al 2020. Nostra analisi sul Meteo Aeronautica 30 giorni (Di domenica 12 luglio 2020) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare prospetta una linea di tendenza che ci sorprende abbastanza. Da quel che emerge dal bollettino, in una visione d’insieme, avremmo la possibilità che si manifesti una serie di periodi con temperature addirittura sotto la media tipica del periodo. Ciò dovrebbe succedere in quello che è il periodo di maggior calura della stagione estiva. In generale, però la temperatura dovrebbe mantenersi prossima a quelle che sono le medie tipiche stagionali. Quindi farà caldo, ma con temperature tutto sommato sopportabili se confrontate a quelle eccezionalmente elevate che si sono registrate gli scorsi anni. È inoltre degno di nota evidenziare che le precipitazioni dovrebbero essere inferiori alla ... Leggi su meteogiornale

