Entella-Pisa in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Entella-Pisa, match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. L’Entella è reduce da un pareggio ottenuto sul campo della Juve Stabia: ora si trova all’undicesimo posto, con 43 punti, ma a meno cinque dalla zona playoff. Esistono tutte le possibilità per ritornare in corsa e disputare la postseason. Il Pisa viene invece da una sconfitta di misura ottenuta in trasferta a Trieste contro il Pordenone. Questo risultato ha interrotto l’ottima striscia di tre vittorie consecutive, ottenute rispettivamente contro Pescara, Spezia e Cittadella. E’ attualmente al decimo posto con 46 punti, risultato più che ottimo per una squadra ... Leggi su sportface

Serie B, un lunedì con tutte le squadre in campo

Firenze, 12 luglio 2020 - Dopo il verdetto del Benevento promosso in serie A ne é arrivato un altro nello scorso turno con la matematica retrocessione del Livorno in serie C. La 34esima giornata di se ...

