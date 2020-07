Emmanuel Macron comandato da Brigitte? Le parole che scatenano il sospetto (Di domenica 12 luglio 2020) Brigitte Macron in una intervista alla radio pubblica France Info ha raccontato di non amare il titolo di "première dame" e di preferire la formula "moglie del capo dello Stato". La moglie di Macron, 67 anni, ha scelto un ruolo relativamente defilato all'Eliseo. "È la vita che ho scelto di condurre per cinque anni, e va bene così. Non dico di fare sempre bene, ma lo faccio con il cuore. Se commetto degli sbagli, me ne scuso con i francesi", riporta il Corriere della Sera. Molti osservatori sono convinti che Brigitte Macron eserciti una notevole influenza sul presidente della Repubblica,: "È l'influenza che esiste in qualsiasi coppia. Come lui può esercitarla su di me io posso avere un'influenza su di lui. Ma è impossibile da misurare". Lei ... Leggi su liberoquotidiano

Brigitte Macron ricompare e svela il suo futuro con Emmanuel Figura sempre presente, eppure molto discreta, nella vita pubblica del Presidente della Repubblica francese, Brigitte Macron non ama essere al centro dell'attenzione, nonostante talvolta sia inevitabile che gli occhi puntino tutti su di lei.

Figura sempre presente, eppure molto discreta, nella vita pubblica del Presidente della Repubblica francese, non ama essere al centro dell'attenzione, nonostante talvolta sia inevitabile che gli occhi puntino tutti su di lei. Così Brigitte detta la linea ad Emmanuel Macron Emmanuel Macron, dopo le amministrative, vive una fase di difficoltà politica. Ogni figura politica di vertice ha il suo asso nella manica. Quello del presidente della Repubblica francese sembra essere sua moglie Brigitte. La premiére

dopo le amministrative, vive una fase di difficoltà politica. Ogni figura politica di vertice ha il suo asso nella manica. Quello del presidente della Repubblica francese sembra essere sua moglie. La premiére Il partito del presidente francese Emmanuel Macron ha perso la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale La République en Marche (LRM), il partito fondato dal presidente francese Emmanuel Macron, ha perso la maggioranza assoluta dei seggi all'Assemblea nazionale che aveva dalle elezioni politiche del 2017. Oggi, martedì 19 maggio,

Brigitte Macron in una intervista alla radio pubblica France Info ha raccontato di non amare il titolo di "première dame" e di preferire la formula "moglie del capo dello Stato". La moglie di Macron,

Che cosa ha deciso la Francia sullo stato di emergenza sanitaria

Francia: legge sulla fine dello stato di emergenza sanitaria e regime transitorio fino al 30 ottobre. L'approfondimento di Enrico Martial Lo stato di emergenza sanitaria in Francia si è concluso forma

