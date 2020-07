Effetti Covid-19, Emirates taglia 9.000 posti di lavoro (Di domenica 12 luglio 2020) La compagnia aerea Emirates, la più grande al mondo sul lungo raggio, taglia 9mila posti di lavoro a causa delle pesanti conseguenze della pandemia da Covid-19 sul settore. In un'intervista rilasciata alla BBC il presidente di Emirates Tim Clark ha annunciato la decisione da parte della compagnia di ridurre il numero di dipendenti con un taglio di 9mila posti di lavoro come misura di ripresa dopo la pandemia. La società prima del coronavirus contava su uno staff di 60mila dipendenti. Clark ha detto che compagnia ha già tagliato il 10% del suo personale ma "probabilemente dovremo lasciare andar via altri, forse fino al 15%". Si tratta di una inversione di tendenza nella storia di Emirates che ... Leggi su ilfogliettone

L'inaugurazione ufficiale è dunque attesa per inizio settembre, resta da capire come poter organizzare un'iniziativa che coinvolga ragazzi e famiglie, pur nel rispetto della tutela della salute ...

